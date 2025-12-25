Le cartoline di Natale 2025 dei reali

Le famiglie reali hanno diffuso le loro cartoline di Natale 2025 e hanno sfruttato l'occasione per celebrare anniversari, ricorrenze e momenti significativi della loro vita pubblica e privata.

Carlo e Camilla hanno scelto uno scatto realizzato in Italia ad aprile, in occasione della loro visita di Stato, per celebrare i venti anni di matrimonio.

Alberto e Charlène di Monaco hanno condiviso una foto di famiglia insieme ai gemelli Gabriella e Jacques. Nell’immagine compare anche Harley, il chihuahua della coppia.

William e Kate Middleton hanno pubblicato uno scatto che li vede insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Harry e Meghan hanno diffuso una fotografia di auguri insieme ai figli Archie e Lilibet.

La famiglia reale di Giordania ha condiviso un’immagine che ritrae il re Abdallah e la regina Rania circondati dai loro familiari.

I reali di Spagna, re Felipe e la regina Letizia, hanno scelto una foto all’aperto insieme alle figlie Leonor e Sofia.



Nel video qui sopra è possibile vedere tutte le immagini scelte dai reali per le loro cartoline di Natale 2025.