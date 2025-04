Carlo e Camilla, il video che ripercorre i 20 anni di matrimonio

Il 9 aprile 2025 Carlo e Camilla festeggiano 20 anni di matrimonio. Il Re, 76 anni, e la Regina, 77 anni, si trovano in Italia per la visita di Stato.

"Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di celebrare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose. A presto, Roma e Ravenna", avevano scritto appena arrivati in Italia.

In occasione del 20esimo anniversario hanno pubblicato sul profilo social della royal family un video che ripercorre i loro 20 anni da marito e moglie, scrivendo: "Vent'anni felici".

Carlo e Camilla, la storia d'amore

Carlo e Camilla si incontrarono per la prima volta nel 1970 ed ebbero una relazione che durò circa due anni. Nel 1981 Carlo sposò Diana Spencer. Da cui si separò nel 1992. Dopo diverse illazioni sul fatto che durante il matrimonio con Diana, Carlo continuasse ad avere una relazione con Camilla, il futuro Re chiarì la vicenda in un'intervista, affermando che la relazione con Camilla era ricominciata nel 1986, quando il suo matrimonio con Diana Spencer era "irrimediabilmente danneggiato".

Carlo e Camilla si sono fidanzati ufficialmente nel 2005 e si sarebbero dovuti sposare il 4 aprile dello stesso anno, ma il matrimonio fu posticipato per permettere all'allora principe di prendere parte alle celebrazioni per il funerale di Papa Giovanni Paolo II, scomparso il 2 aprile. Carlo e Camilla si sono sposati il 9 aprile 2005.

In 20 anni di matrimonio hanno attraversato fianco a fianco momenti difficili, come la scomparsa della regina Elisabetta nel 2022 e, la più recente, diagnosi di cancro che ha riguardato il Re. Ma insieme hanno vissuto anche momenti solenni come l'incoronazione a Re e Regina nel 2023.