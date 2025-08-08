Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 9 agosto, prosegue il sogno di Maria Fernandez, che vede nobili e servitù impegnati in ruoli inediti.

La Promessa, le anticipazioni del 9 agosto

Nel sogno Romulo è in agitazione per la visita delle sue sorelle, Candela e Simona, perché gli hanno prestato il denaro per risolvere i problemi economici della Promessa e lui, in cambio, ha promesso loro Maria in sposa al marchese de Lugarda, all'insaputa di tutti. Catalina, cameriera personale della marchesa, è in conflitto con Cruz, la governante, perché vuole il suo posto. Nel frattempo Maria è corteggiata da Manuel, un valletto della Promessa.

