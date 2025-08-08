Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
08 agosto 2025

La promessa, le anticipazioni del 9 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 9 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 9 agosto, prosegue il sogno di Maria Fernandez, che vede nobili e servitù impegnati in ruoli inediti.

Nel sogno Romulo è in agitazione per la visita delle sue sorelle, Candela e Simona, perché gli hanno prestato il denaro per risolvere i problemi economici della Promessa e lui, in cambio, ha promesso loro Maria in sposa al marchese de Lugarda, all'insaputa di tutti. Catalina, cameriera personale della marchesa, è in conflitto con Cruz, la governante, perché vuole il suo posto. Nel frattempo Maria è corteggiata da Manuel, un valletto della Promessa.

