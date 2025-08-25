Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
SERIE TV
25 agosto 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 2 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nella nuova puntata di martedì 2 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 2 settembre

Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena de La notte nel cuore
Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena de La notte nel cuore

Melek, convinta di aver ucciso Cihan, tenta il suicidio ma si ferma pensando al bambino.

Nel frattempo Cihan, trovato ferito da Bunyamin, Esat e Harika, viene operato d’urgenza in ospedale.

Hikmet e Samet minacciano Enise di non aiutare più Sumru: al suo rifiuto, fanno demolire parte della casa di Zehra.

Tahsin prepara Melek all’interrogatorio, sapendo che l’arresto è ormai vicino a causa delle informazioni di Canan. Poco dopo, infatti, Melek finisce in carcere, tormentata dai sensi di colpa.

All’hotel, Nihayet convince Esat ad assumere la direzione mentre Cihan è in terapia intensiva. Hikmet provoca Harika inviandole i risultati del test del DNA e intanto imprigiona Sevilay nella sua stanza per impedirle di raggiungere Nuh.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

