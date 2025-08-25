La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 2 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 2 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 2 settembre
Melek, convinta di aver ucciso Cihan, tenta il suicidio ma si ferma pensando al bambino.
Nel frattempo Cihan, trovato ferito da Bunyamin, Esat e Harika, viene operato d’urgenza in ospedale.
Hikmet e Samet minacciano Enise di non aiutare più Sumru: al suo rifiuto, fanno demolire parte della casa di Zehra.
Tahsin prepara Melek all’interrogatorio, sapendo che l’arresto è ormai vicino a causa delle informazioni di Canan. Poco dopo, infatti, Melek finisce in carcere, tormentata dai sensi di colpa.
All’hotel, Nihayet convince Esat ad assumere la direzione mentre Cihan è in terapia intensiva. Hikmet provoca Harika inviandole i risultati del test del DNA e intanto imprigiona Sevilay nella sua stanza per impedirle di raggiungere Nuh.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv
Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv
Living
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
AMORE
L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno
L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno