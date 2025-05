Scopriamo chi è Hafsanur Sancaktutan, l'attrice turca protagonista della serie tv If You Love e La notte nel cuore

La notte nel cuore è la nuova serie turca che andrà in onda su Canale 5. I due gemelli protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano per aver lavorato in alcune serie turche molto amate.

L'attore Aras Aydin, celebre per aver interpretato Behram in Tradimento, dà il volto a Nuh mentre Hafsanur Sancaktutan interpreta Melek.

Scopriamo chi è Hafsanur Sancaktutan, la bellissima attrice turca protagonista della serie tv If You Love e La notte nel cuore.

Hafsanur Sancaktutan (Melek) in una scena de La notte nel cuore

Chi è Hafsanur Sancaktutan: vita privata, carriera e fidanzato

Hafsanur Sancaktutan (25 anni) nasce a Istanbul il 20 marzo 2000. La sua famiglia è di origini turche da parte di padre e georgiane grazie alla madre.

Si appassiona alla recitazione fin da piccola e, fin dalle sue prime esperienze, Hafsanur ha ricevuto numerosi premi locali.

Il suo debutto in tv risale al 2018, mentre nel 2023 viene scelta per il ruolo di Leyla Kökdal in If You Love.

Hafsanur Sancaktutan è Melek ne La notte nel cuore

Ne La notte nel cuore, Hafsanur Sancaktuta interpreta Melek, giovane donna che è stata abbandonata dalla madre insieme a suo fratello gemello Nuh.

I fratelli troveranno la madre biologica, ora sposata con un ricco uomo d'affari e mamma di altri due ragazzi.

