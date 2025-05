La notte nel cuore, il cast della nuova serie turca di Canale 5

Da Aras Aydin (Behram in Tradimento) a Esra Dermancioglu (Behice in Terra Amara), scopriamo tutto il cast della nuova serie turca di Canale 5

I fan di Tradimento, Terra Amara e If You Love riconosceranno alcuni attori e attrici in La notte nel cuore - Valley of Hearts, la nuova serie turca in arrivo prossimamente su Canale 5 e Mediaset Infinity.

La trama di La notte nel cuore narra la storia una giovane donna che, dopo aver dato alla luce due gemelli, lascia tutto per cambiare vita. Un passato doloroso, che presenterà il conto quando i fratelli troveranno la madre naturale, ora sposata con un ricco uomo d'affari e mamma di altri due ragazzi.

Nel video qui sopra scopriamo gli attori e le attrici che compongono il cast di La notte nel cuore.

La notte nel cuore - Il cast

I protagonisti della serie, i gemelli Nuh e Melek, sono interpretati da due attori turchi amati dal pubblico italiano. Il fratello ha il volto di Aras Aydin, che in Tradimento veste i panni di Behram, mentre la sorella è interpretata da Hafsanur Sancaktutan, già protagonista femminile in If You Love.

Nel cast troviamo anche Burak Sergen che qui interpreta il ricco uomo d'affari Samet, mentre in Endless Love era il temibile Galip Kozcuoglu, padre di Emir. La moglie di Semet e madre dei due gemelli, Sumru, è l'attrice turca con un passato da modella Ece Uslu.

Tra i volti già conosciuti dai fan italiani delle serie turche anche quello di Hikmet, sorella di Samet, interpretata da Esra Dermancioglu, nota per il ruolo di Behice in Terra Amara.

Completano il cast: Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Genco Ozak e Ilker Aksum.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE