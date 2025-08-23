Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
23 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 24 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 24 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 24 agosto, la rivelazione di Marcelo non lascia indifferente Teresa, che promette al fratello che si prenderà cura di lui.

Jana ha bisogno di protezione, ma dalle sue stesse insicurezze. Cruz continua a cercare incessantemente di minare il suo morale. Samuel non si arrende mai, ma questa volta dovrà difendere María che lo ha accompagnato al rifugio, con l'autorizzazione di Rómulo e la conseguente dura punizione da parte di Donna Petra, la quale, a questo proposito, viene redarguita da Rómulo, a cui ribatte con durezza. Julia affronterà Josè Juan e Lorenzo e sarà lei, a decidere cosa fare del suo futuro. Don Ricardo chiede a Donna Pía di poterle parlare a quattr'occhi e finalmente si chiariscono, decidendo entrambi di buttarsi il passato alle spalle. María, che è ancora, più che dispiaciuta, offesa dal comportamento di Jana, riesce a parlarle insieme a Teresa e ad abbracciarla.

