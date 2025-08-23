Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 24 agosto, la rivelazione di Marcelo non lascia indifferente Teresa, che promette al fratello che si prenderà cura di lui.

La Promessa, le anticipazioni del 24 agosto

Jana ha bisogno di protezione, ma dalle sue stesse insicurezze. Cruz continua a cercare incessantemente di minare il suo morale. Samuel non si arrende mai, ma questa volta dovrà difendere María che lo ha accompagnato al rifugio, con l'autorizzazione di Rómulo e la conseguente dura punizione da parte di Donna Petra, la quale, a questo proposito, viene redarguita da Rómulo, a cui ribatte con durezza. Julia affronterà Josè Juan e Lorenzo e sarà lei, a decidere cosa fare del suo futuro. Don Ricardo chiede a Donna Pía di poterle parlare a quattr'occhi e finalmente si chiariscono, decidendo entrambi di buttarsi il passato alle spalle. María, che è ancora, più che dispiaciuta, offesa dal comportamento di Jana, riesce a parlarle insieme a Teresa e ad abbracciarla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE