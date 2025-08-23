Innocence, le anticipazioni della puntata del 24 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 24 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenice 24 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.
Innocence: le anticipazioni del 24 agosto
Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.
In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori. Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
