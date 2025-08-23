Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
23 agosto 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 24 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 24 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Ela (Ilayda Alisan) nella serie Innocence
Nella nuova puntata di domenice 24 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.

Innocence: le anticipazioni del 24 agosto

Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.

In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori. Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

