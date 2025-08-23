Ela (Ilayda Alisan) nella serie Innocence

Nella nuova puntata di domenice 24 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.

Innocence: le anticipazioni del 24 agosto

Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.

In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori. Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

