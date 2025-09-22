La forza di una donna, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 e il weekend alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: le anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre
Hatice si reca da Suat per convincere Sirin a tornare a casa, ma il rientro della ragazza crea subito tensioni con i genitori.
Ceyda, respinta da Jale come babysitter di Bora, cade nello sconforto, mentre Münir avverte Sarp che l’edificio di Bahar è sotto sorveglianza e che non deve avvicinarsi.
Hatice ed Enver tentano di distruggere il cellulare di Sirin, ma vengono scoperti; intanto Nisan ha una crisi improvvisa davanti ad Arif, che soffre per la distanza da Bahar.
Le amiche e i familiari si preparano alla cena della verità per rivelare a Bahar che Sarp è vivo, mentre lui stesso decide di raggiungerla per avvertirla del pericolo che incombe su lei e i bambini.
Il ritorno di Sarp sconvolge Bahar e i figli, già fragili emotivamente; nel frattempo, Sirin ricatta Piril con alcune foto compromettenti, ma la donna, esausta, non sembra più temere nulla.
Leggi anche
Recap
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
fashion
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
lifestyle
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili