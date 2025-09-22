Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 e il weekend alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre

Hatice si reca da Suat per convincere Sirin a tornare a casa, ma il rientro della ragazza crea subito tensioni con i genitori.

Ceyda, respinta da Jale come babysitter di Bora, cade nello sconforto, mentre Münir avverte Sarp che l’edificio di Bahar è sotto sorveglianza e che non deve avvicinarsi.

Hatice ed Enver tentano di distruggere il cellulare di Sirin, ma vengono scoperti; intanto Nisan ha una crisi improvvisa davanti ad Arif, che soffre per la distanza da Bahar.

Le amiche e i familiari si preparano alla cena della verità per rivelare a Bahar che Sarp è vivo, mentre lui stesso decide di raggiungerla per avvertirla del pericolo che incombe su lei e i bambini.

Il ritorno di Sarp sconvolge Bahar e i figli, già fragili emotivamente; nel frattempo, Sirin ricatta Piril con alcune foto compromettenti, ma la donna, esausta, non sembra più temere nulla.

