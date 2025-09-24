Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce: "Sono oltre 200 audio, la Polizia Postale ha già individuato l’autore"

Giovanni Terzi a Dentro la notizia

Giovanni Terzi racconta a Dentro la notizia di essere vittima, insieme a Simona Ventura, di uno stalker che li minaccia da anni, e fa ascoltare in studio alcuni audio.

Terzi spiega che la persecuzione andrebbe avanti da tempo: "Da tre anni, da inizio 2023, manda messaggi sul mio Instagram in direct", e segnala il grande numero di registrazioni ricevute: "penso più di duecento messaggi vocali”.

Terzi riferisce che l’aggressore sarebbe passato dagli insulti alle minacce di morte, "Erano sostanzialmente legate alla persona di Simona che era una donna di Satana, che deve morire nel rogo, che farà una brutta fine. Poi dopo ha iniziato a documentarsi su di me, ha iniziato a fare ingiurie su di me, a minacciare di morte Simona". Dopo segnalazioni l’azione avrebbe temporaneamente cessato, per poi riprendere: "Noi l'avevamo già segnalato e lui si era fermato qualche mese e poi ha ripreso".

In studio vengono trasmessi gli audio: "Si ricordi di dirle che aveva dei problemi mentali già all'epoca, sarà sempre lei a pagare. Glielo prometto. Io voglio dannatamente la loro sconfitta, che sia anche quella che la chiude in una bara… Io la voglio morta. Morta". Terzi commenta: "Sono messaggi che fanno male. Né io né Simona li abbiamo ascoltati tutti, sono troppi".

Sulla reazione dei figli, Terzi riferisce: "Sono ragazzi eccezionali, hanno fatto un passo indietro. Simona è colpita da questa vicenda". Riguardo all’indagine, in trasmissione viene detto che la Polizia Postale avrebbe già individuato una persona: "Lui adesso è offeso perché la polizia postale l'ha già individuato e quindi minaccia ulteriormente".

Terzi conclude riferendo la decisione di denunciare dopo anni di molestie: "Credo nella giustizia, ma non si può vivere con questo livello di violenza".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE