Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio, per saldare il debito con Kadir, Osman decide di vendere tutti i suoi beni. Aylin scopre che la villa è stata venduta.

Ilgaz trova un filo conduttore che collega diversi omicidi: scopre che l'autista dell'ambulanza è sempre stato presente nella scena del crimine. L'uomo prende in ostaggio le persone all'interno dello studio Tilmen.

Osman porta i soldi a Kadir.

Ilgaz riesce a salvare Mercan e Metin trova un cuore per il figlio di Okan.

Okan spara a Yekta, poi un cecchino della polizia spara a Okan. Per la prima volta, Mercan chiama Ceylin "mamma".

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 31 al 35 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

