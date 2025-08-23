La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 23 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 23 agosto

In un flashback, Irem è a casa di Ela per scusarsi per averle strappato l'orecchino lacerandole il lobo sinistro, ma la situazione si fa tesa quando Ela chiama Ilker e gli dice di raggiungerla.

Sconvolta, Irem prende un vaso per lanciarlo a Ela, ma finisce per colpire Bahar. Ela esce per portare la madre a controllare la ferita, mentre Irem e Horun se ne vanno e, per le scale, incontrano Ilker.

Tornando al presente, al telefono Ilker chiede a Ela di mentire in tribunale, così da evitare la carcerazione preventiva e poterla incontrare di persona per parlare.

Ela esegue e afferma davanti al giudice che era stata lei a chiamare Ilker la volta in cui si era presentato in ospedale.

Irem sente una conversazione telefonica tra Ilker ed Ela e, quando l'uomo se ne va per incontrarsi con la ragazza, l'influencer decide di ubriacarsi e ingerire delle pillole.

