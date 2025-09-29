Mediaset Infinity logo
29 settembre 2025

Gabriele Finotello: "Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno al cimitero"

Gabriele Finotello, graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta a Dentro la notizia: "Non ci credevo"



Gabriele Finotello, condannato a nove anni e quattro mesi per aver ucciso il padre violento, ha beneficiato di una grazia presidenziale dopo poco più di quattro anni: "Non ci credevo e ho ringraziato gli avvocati e, in primis dentro di me, il presidente della Repubblica perché secondo il mio punto di vista ha capito chi sono veramente", spiega a Dentro la notizia.

Finotello confessa: "Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo spesso perché alla fine io non ho niente contro mio padre, diciamo".

Gabriele Finotello
Gabriele Finotello

Finotello ricostruisce le ricadute dell’alcolismo paterno sulla famiglia: "Mio padre praticamente ha sempre avuto questo suo problema di alcolismo. Ma mio padre quando si disintossicava era un'altra persona, cioè era buono, era un po' più sensibile. L'alcol gli faceva questo effetto: diventava nervoso, violento, si trasformava completamente".

Sulla dinamica dell’omicidio, Finotello ammette la perdita di controllo: "È stata una cosa più forte di me. Non riuscivo a controllarmi, non mi sono controllato ed è venuto fuori tutto in quel momento".

Riguardo al senso di colpa: "In colpa resterò tutta la vita e soprattutto anche in colpa con mia nonna, cioè con la madre di mio padre per avergli tolto un figlio". Sui progetti futuri dichiara: "Intanto trovare un lavoro e ricominciare, non ricominciare da zero, però ricominciare da uno".

