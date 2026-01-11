Catalogo
LA PUNTATA12 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 12 gennaio in streaming

La puntata del 12 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 12 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 12 gennaio

Ugur Aslan (Eren) in una scena di Segreti di famiglia 3Ugur Aslan (Eren) in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz fa una proposta a Necla: le chiede di collaborare, ma lei preferisce dichiararsi innocente e lasciare la centrale.

Efe chiede a Eren di parlare a proposito della sua frequentazione con Tugce. Eren gli confida tutti i suoi timori, pur dando loro la sua benedizione.

