La puntata integrale del 12 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz fa una proposta a Necla: le chiede di collaborare, ma lei preferisce dichiararsi innocente e lasciare la centrale.
Efe chiede a Eren di parlare a proposito della sua frequentazione con Tugce. Eren gli confida tutti i suoi timori, pur dando loro la sua benedizione.