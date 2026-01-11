Domenica 11 gennaio su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario, nuovamente in onda con un format rinnovato.
Tra le principali novità della nuova edizione Torneo, una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.
I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Riccardo, Giovanni e Andrea.
Classificatosi al terzo posto nella prima fase del quiz, Riccardo è il primo ad affrontare la scalata. Il concorrente è un insegnante di storia e si ferma a quota 70mila euro di fronte a una domanda sulle canzoni degli 883 Come mai e Una canzone d'amore.
Dopo il percorso di Riccardo, è il turno di Giovanni di affrontare la scalata verso il milione. La sua avventura, però, si interrompe alla terza domanda e Riccardo resta così il campione in carica.
"C'è una regola: se uno dei tre ammessi perde entro la terza domanda, può giocare la riserva. È Nicolò da Pisa", spiega Gerry Scotti accogliendo Nicolò, il quarto qualificato. Anche il percorso di Nicolò si interrompe alla domanda da 30mila euro.
L'ultimo concorrente a giocare è Andrea, tutor delle giovanili di calcio del Parma, che, dopo aver raggiunto il primato nella prima fase, riesce a spodestare Riccardo e a diventare il campione.
La sua scalata procede fino ai 150mila euro, a tre domande dal milione, quando decide di fermarsi di fronte a una domanda sullo zar di Russia Nicola I. Andrea torna a casa con un montepremi di 150mila euro.