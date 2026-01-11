Domenica 11 gennaio su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo . Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , nuovamente in onda con un format rinnovato. Tra le principali novità della nuova edizione Torneo , una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Riccardo, Giovanni e Andrea.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del quiz, Riccardo è il primo ad affrontare la scalata. Il concorrente è un insegnante di storia e si ferma a quota 70mila euro di fronte a una domanda sulle canzoni degli 883 Come mai e Una canzone d'amore.



Dopo il percorso di Riccardo, è il turno di Giovanni di affrontare la scalata verso il milione. La sua avventura, però, si interrompe alla terza domanda e Riccardo resta così il campione in carica.

"C'è una regola: se uno dei tre ammessi perde entro la terza domanda, può giocare la riserva. È Nicolò da Pisa", spiega Gerry Scotti accogliendo Nicolò, il quarto qualificato. Anche il percorso di Nicolò si interrompe alla domanda da 30mila euro.



L'ultimo concorrente a giocare è Andrea, tutor delle giovanili di calcio del Parma, che, dopo aver raggiunto il primato nella prima fase, riesce a spodestare Riccardo e a diventare il campione.

La sua scalata procede fino ai 150mila euro, a tre domande dal milione, quando decide di fermarsi di fronte a una domanda sullo zar di Russia Nicola I. Andrea torna a casa con un montepremi di 150mila euro.



