Chi vuol essere milionario - Il Torneo è una nuova versione dell'iconico game show amato in tutto il mondo e condotto in Italia da Gerry Scotti. Domenica 7 dicembre andrà in onda la prima puntata in prima serata su Canale 5.
Di seguito, scopriamo tutte le novità di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, le regole del gioco e come si può arrivare a vincere il milione di euro.
In questa nuova edizione in onda per la prima volta su Canale 5, cambiano alcune regole dello storico format. Si tratta di un vero e proprio torneo che si articolerà in due parti.
Nella prima fase di qualificazione, dieci concorrenti dovranno affrontare quindici domande di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per rispondere a ciascuna.
Nella prima fase di qualificazione del gioco, non basterà saper rispondere correttamente alle domande, ma bisognerà anche essere i più veloci.
I concorrenti verranno eliminati in diverse manche. Al termine di questa fase preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre accederanno alla seconda fase.
I tre finalisti affronteranno individualmente, uno dopo l'altro e iniziando dall’ultimo in classifica, la leggendaria scalata al milione suddivisa in dieci domande, con livelli di premi che partiranno da 10.000 euro per arrivare alla vetta del milione di euro.
Ogni finalista avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico o parente e lo Switch, che consente di cambiare totalmente una domanda.
Rispetto al passato, in “Chi vuol essere Milionario – Il Torneo” si assisterà a tre scalate verso il milione.
Inizia a giocare il terzo classificato, seguito dal secondo e poi dal primo. Vince la puntata chi raggiunge il montepremi più alto e, a parità di livello raggiunto, chi si è classificato meglio nella prima fase del gioco.