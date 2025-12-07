Gerry Scotti nello studio di Chi vuol essere milionario - Il Torneo

I tre finalisti affronteranno individualmente, uno dopo l'altro e iniziando dall’ultimo in classifica, la leggendaria scalata al milione suddivisa in dieci domande , con livelli di premi che partiranno da 10.000 euro per arrivare alla vetta del milione di euro.

I concorrenti verranno eliminati in diverse manche. Al termine di questa fase preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre accederanno alla seconda fase.

Nella prima fase di qualificazione, dieci concorrenti dovranno affrontare quindici domande di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per rispondere a ciascuna.

In questa nuova edizione in onda per la prima volta su Canale 5, cambiano alcune regole dello storico format. Si tratta di un vero e proprio torneo che si articolerà in due parti.

Di seguito, scopriamo tutte le novità di Chi vuol essere milionario - Il Torneo , le regole del gioco e come si può arrivare a vincere il milione di euro .

Chi vuol essere milionario - Il Torneo è una nuova versione dell'iconico game show amato in tutto il mondo e condotto in Italia da Gerry Scotti . Domenica 7 dicembre andrà in onda la prima puntata in prima serata su Canale 5.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, gli aiuti

Ogni finalista avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico o parente e lo Switch, che consente di cambiare totalmente una domanda.

Chi vuol essere milionario - Il Toreno: chi vince la puntata

Rispetto al passato, in “Chi vuol essere Milionario – Il Torneo” si assisterà a tre scalate verso il milione.

Inizia a giocare il terzo classificato, seguito dal secondo e poi dal primo. Vince la puntata chi raggiunge il montepremi più alto e, a parità di livello raggiunto, chi si è classificato meglio nella prima fase del gioco.

