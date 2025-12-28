Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA29 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 29 dicembre in streaming

La puntata del 29 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 29 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 29 dicembre

Osman in una scena di Segreti di famiglia 3Osman in una scena di Segreti di famiglia 3

Osman si ritrova costretto a vendere la sua proprietà all’insaputa di Aylin, che rimane incredula.

Ceylin si confronta con Ilgaz riguardo Mercan.

Nel frattempo, Yekta va da Kadir per parlargli, ma lui non lo riceve.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video