Domenica 28 dicembre su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, il quarto appuntamento del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.
I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Antonio, Matteo e Costanza.
Costanza è la terza classificata ed è la prima ad affrontare la scalata verso il milione. La concorrente posiziona il suo "traguardo" a 100mila euro. All'ottava domanda da 200mila euro, Costanza sbaglia la risposta.
Dopo Costanza, anche Matteo e Antonio affrontano la scalata verso il milione. Se uno dei due riuscirà a raggiungere o superare il traguardo di 150mila euro, si aggiudicherà la vittoria.
La scalata di Matteo purtroppo si interrompe alla domanda numero 4 da 50mila euro. In questo modo, la campionessa in carica rimane Costanza.
Antonio, primo classificato alle qualificazioni, è l'ultimo concorrente ad affrontare la scalata verso il milione.
Antonio riesce a rispondere correttamente alla domanda numero sei da 100mila euro riuscendo a raggiungere il traguardo di Costanza e diventando il campione della serata.
Antonio risponde in maniera corretta anche alla domanda da 150mila euro. Dopo aver letto la domanda da 200mila euro, il concorrente decide di fermarsi.
Nella quarta puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, Antonio torna a casa con un montepremi di 150mila euro.