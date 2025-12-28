Domenica 28 dicembre su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, il quarto appuntamento del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.



Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario.

In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.