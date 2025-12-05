Chi vuol essere milionario - Il Torneo, dal 7 dicembre su Canale 5

Gerry Scotti, ma per tutti è lo zio Gerry. Conduttore dal carisma riconoscibile, ironico e sempre capace di saper leggere le rivoluzioni della tv e dei suoi linguaggi, Gerry Scotti sta vivendo un momento d'oro.

Da luglio 2025 è al timone de La ruota della fortuna con ascolti record per un game-show dinamico e avvincente che riunisce milioni di telespettatori davanti allo schermo ogni sera.

Da domenica 7 dicembre, Gerry Scotti torna anche in prima serata su Canale 5 con Chi vuol essere milionario?. Lo storico format avrà una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in Chi vuol essere milionario - Il Torneo.



Gerry Scotti ha condotto Chi vuol essere milionario? fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo.