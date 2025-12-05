Gerry Scotti, ma per tutti è lo zio Gerry. Conduttore dal carisma riconoscibile, ironico e sempre capace di saper leggere le rivoluzioni della tv e dei suoi linguaggi, Gerry Scotti sta vivendo un momento d'oro.
Da luglio 2025 è al timone de La ruota della fortuna con ascolti record per un game-show dinamico e avvincente che riunisce milioni di telespettatori davanti allo schermo ogni sera.
Da domenica 7 dicembre, Gerry Scotti torna anche in prima serata su Canale 5 con Chi vuol essere milionario?. Lo storico format avrà una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in Chi vuol essere milionario - Il Torneo.
Gerry Scotti ha condotto Chi vuol essere milionario? fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo.
Gerry Scotti, all'anagrafe Virginio Scotti, nasce il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia. Dopo essersi iscritto alla facoltà di legge, abbandona l'università per iniziare a lavorare in radio.
Inizia la sua carriera negli anni Ottanta come speaker radiofonico, prima su emittenti locali e poi su Radio DeeJay. Esordisce in tv su Italia 1 con DeeJay Television, seguito da Candid Camera Show.
Negli anni Novanta, la popolarità del conduttore cresce sempre di più e diventa un volto di punta per le reti Mediaset: nel 1990 prende il posto di Raimondo Vianello ne Il gioco dei 9 e nel 1993 conduce per la prima volta Buona Domenica con Gabriella Carlucci.
Tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila, Gerry Scotti conquista sia la prima serata che il preserale di Canale 5 con programmi di grande successo come: La sai l'ultima?, Striscia la Notizia, Passaparola e nel 2000 arriva la prima edizione di Chi vuol essere milionario? (con il titolo Chi vuol essere miliardario?, dato che metteva in palio un miliardo di lire).
Nel 2002, conduce per la prima volta La Corrida, dopo che Marina Donato, vedova di Corrado, lo aveva indicato come nuovo conduttore del programma.
Nel corso della sua carriera, Gerry Scotti continua a sperimentare accettando sempre nuove sfide e format diversi come: Lo show dei record, Caduta Libera e The Wall.
L'odierno successo de La ruota della fortuna è un'ulteriore prova della capacità di Gerry Scotti di sapersi reinventare mantenendo un forte legame con il pubblico e diventando così un punto di riferimento per diverse generazioni di telespettatori.