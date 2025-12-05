Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre, Ceylin fraintende le parole di Nil.

La Scientifica comunica a Ilgaz e Ceylin il risultato del test del DNA: il capello è di Mercan.

Insospettiti dal procuratore Efe, Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa sua.

Yekta riesce a procurarsi un filmato prezioso per le indagini.

Macit ricorda un dettaglio importante del giorno in cui Mercan è scomparsa.

Ilgaz e Ceylin affrontano Nadide riguardo alla maglietta da bambina che ha comprato.

Convinti che Nadide nasconda qualcosa, Ilgaz e Ceylin la seguono.

