Evelina Sgarbi: "Ecco perché chiedo un amministratore per mio padre Vittorio"

Ospite a Dentro la notizia, Evelina Sgarbi chiarisce i motivi che l’hanno spinta a chiedere al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, Vittorio Sgarbi, ricoverato nei mesi scorsi per una grave sindrome depressiva.

La figlia esprime dispiacere per come la sua azione sia stata fraintesa: "Una reazione di questo tipo mi rattrista particolarmente, anche perché non è stata compresa, non è stato compreso il motivo ed è stato scambiato per una richiesta di un tutore a vita piuttosto che un amministratore di sostegno che io ritengo, vista la situazione, che sia necessario".

Evelina Sgarbi

Evelina respinge le accuse di interesse economico: "Si cerca di buttare fango su di me, e di distogliere l'attenzione su quella che è la mia reale richiesta, che appunto non è quella di un tutore a vita o di coercirlo. Nessuno ha parlato di soldi e di mantenimento".

Evelina ribadisce che la sua unica preoccupazione resta la tutela del padre: "Io chiedo un amministratore a favore degli interessi di mio padre. Chiedo semplicemente che vengano amministrate le cose in modo giusto da una persona competente. Non devo certo essere io ad amministrare le sue cose".

Secondo Evelina, la sua scelta sarebbe stata dettata dalle condizioni di salute del padre e dalla difficoltà di avere un rapporto diretto con lui: "Io non ho più notizie, sono sempre stata abbastanza osteggiata da tutte le persone intorno a lui e posso assicurare che non è una condizione facile la mia. Sono serena di quello che ho fatto, sono rattristata da tutto quanto perché sono delle dichiarazioni diffamatorie nei miei confronti".

La figlia ricorda come l’ultima volta che lo ha visto sia rimasta scioccata: "Quando l'ho visto, mi ha turbato molto, mi ha scioccato trovarlo nelle condizioni in cui l'ho trovato, anche perché proprio non lo riconoscevo più e non ha proferito parola con nessuno".

