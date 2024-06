L'attrice turca è la protagonista femminile di If You Love, nuova serie turca disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Il pubblico italiano ha iniziato a conoscere Hafsanur Sancaktutan grazie al suo ruolo da protagonista in If You Love (Ya Çok Seversen) - la nuova serie turca disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity - ed è stato amore a prima vista. L'attrice interpreta Leyla, giovane ragazza che non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine e si guadagna da vivere ingannando il prossimo. La sua vita è destinata a incrociarsi con quella di Ates, il protagonista maschile di If You Love interpretato dall'amatissimo Kerem Bürsin (Serkan Bolat in Love is in the air). Nel video qui sopra puoi vedere il primo bacio tra Leyla e Ates.

Hafsanur Sancaktutan - l'attrice protagonista femminile di If You Love

Hafsanur Sancaktutan nasce a Istanbul il 20 marzo 2000. La sua famiglia è di origini turche da parte di padre e georgiane grazie alla madre. L'amore per la recitazione scatta in Hafsanur quando era molto piccola, amore che inizierà a coltivare già in giovane età con i primi ruoli a teatro. Fin dalle sue prime esperienze Hafsanur ha ricevuto numerosi premi locali. Il suo debutto in tv risale al 2018, mentre nel 2023 viene scelta per il ruolo di Leyla Kökdal in If You Love.

Hafsanur Sancaktutan - vita privata

Della vita privata dell'attrice si sa molto poco, perché tiene molto a tenerla per sé. In un'intervista rilasciata a Hurriyet, uno dei più diffusi quotidiani turchi, ha dichiarato: "Quando ho una relazione, preferisco non viverla in pubblico, siamo già abbastanza tempo sullo schermo. Ho capito che posso farlo comodamente solo quando posso andare all'estero, quindi questa è libertà". Nella stessa intervista ha parlato anche del rapporto con Kerem Bürsin, co-protagonista di If You Love: "È un lavoratore instancabile, molto devoto, educato. Anche verso i bambini e gli animali, verso ogni creatura vivente... Penso che tutti dovrebbero lavorare con lui una volta. È molto solidale, ci sediamo e chiacchieriamo, condividiamo i nostri problemi."

If You Love, la trama della serie turca

In If You Love Hafsanur Sancaktutan interpreta Leyla Kökda, ragazza che non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine e si guadagna da vivere ingannando il prossimo. Il suo destino si incrocia con quello di Ates, rampollo della famiglia Arcali, cresciuto in collegio dopo la morte della madre, imparando molto presto a bastare a se stesso e a diffidare di chiunque.

If You Love - quando va in onda

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. Puoi vederla anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

