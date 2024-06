Conosciamo meglio Kerem Bürsin, l'attore turco di Love is in the air e If You Love molto amato dal pubblico italiano

Kerem Bürsin è un attore turco che ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air.

Da lunedì 3 giugno, Kerem Bürsin, molto amato dal pubblico italiano sarà protagonista di If You, Love, una nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, scopriamo la vita e privata e la carriera di Kerem Bürsin.

Kerem Bürsin, chi è l'attore turco di If You Love

Nato a Istanbul nel 1987, Kerem Bürsin, 36 anni, vive in diversi paesi durante l'infanzia e all'età di 12 anni si trasferisce negli Stati Uniti. Dopo aver studiato comunicazione e marketing a Boston, inizia a coltivare la passione per la recitazione.

Dopo alcuni piccoli ruoli al cinema, nel 2013 lascia gli Stati Uniti e ritorna a Istanbul dove lavora per il cinema e la tv.

Kerem Bürsin è molto riservato riguardo la sua vita privata. Sul set di Love is in the air, l'attore conosce e si innamora dell'attrice Hande Erçel, interprete di Eda. Nel marzo del 2022, termina la loro storia d'amore che aveva fatto sognare i fan della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE