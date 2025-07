Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 21 al 25 luglio su Canale 5, Bahar rischia di essere investita da Julide, la madre di Sarp. Sarp è vivo: ora si fa chiamare Alp e ha una nuova famiglia. Per proteggere Sirin, Hatice comunica a Bahar che dovrà andarsene. Enver smaschera l'ennesima menzogna di Sirin: per attirare l'attenzione la ragazza ha finto di essere stata molestata, riportando gravi ferite. Piril, la nuova moglie di Sarp, va a trovare suo padre per parlargli di Julide. Spinta da Sirin, Nisan ascolta il discorso di sua madre Bahar e scopre della sua malattia. Per proteggere i suoi figli dalla malvagità di Sirin, Bahar decide di tornare nella loro vecchia casa. Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

