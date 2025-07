La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 25 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 25 luglio

Yusuf e Arif sono in lutto per la morte di Ulviye e Bersan cerca di approfittarne per riavvicinarsi ad Arif, mentre Ceyda fa di tutto per far capire a Bahar che Arif prova qualcosa per lei.

Intanto, Yeliz cerca di farsi dare il numero di telefono da Sirin, per smascherarla, ma lei lo ha cambiato.

Bahar decide di parlare con Enver e Hatice, chiedendo loro di prendersi cura dei suoi figli nel caso in cui non dovesse sopravvivere alla sua malattia.

Sirin spinge Nisan ad ascoltare di nascosto la conversazione e la bambina resta sconvolta dalle parole della madre.

Pertanto, Bahar, desiderando proteggere i figli dalla malvagità di Sirin, decide di tornare immediatamente nell'appartamento che condividevano prima del trasferimento.

Enver decide di partire insieme a Bahar.

Sirin inizia a riflettere sul suo passato in terapia, con l'aiuto dello psichiatra suggerito da Jale.

Jale finalmente rivela a Musa i suoi sentimenti e la sua decisione di chiedere il divorzio.

Intanto, un uomo cerca Julide, ma la donna si è trasferita dalla casa in cui abitava.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE