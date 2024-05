Un'anteprima di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin in arrivo gratis dal 3 giugno su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è in arrivo If You Love, la nuova serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan.

La serie sarà disponibile dal 3 giugno gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno (dal lunedì al venerdì). Nel video qui sopra, una piccola anteprima con i primi tre minuti di If You Love.

Una scena di If You Love, dal 3 giugno su Mediaset Infinity

If You Love, anticipazioni della prima puntata

Ateş Arcalı è cresciuto in collegio dopo la morte prematura di sua madre, un evento che lo ha segnato profondamente e lo ha costretto a sviluppare una diffidenza radicata verso il prossimo.

Nei primi minuti della serie, troviamo la casa di Ateş messa a soqquadro dopo una grande festa. Qualcuno sta cercando Ateş ed entra in casa, ma l'uomo è ancora a letto con una donna.

