venerdì 25 luglio

Cruz, interpretata da Eva Martín, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 25 luglio, Catalina rende omaggio a Romulo prima del suo addio alla Promessa. A lei, seguiranno anche Manuel e Curro, cresciuti sotto l'occhio vigile del capo maggiordomo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 luglio

Dopo la decisione di Jana di trasferirsi al piano nobile, la servitù organizza una festa per la giovane e per Romulo, pronto a lasciare la residenza per sempre. Forte della confidenza di Catalina, Martina affronta Pelayo e lo mette alle strette affinché si avvicini di nuovo alla sua promessa sposa, mettendo da parte ogni tensione. La coppia arriverà quindi a una decisione definitiva. La stessa Martina insinuerà un forte dubbio in Curro sui reali motivi che avrebbero spinto prima Julia e poi José Juan alla Promessa: se fosse tutto già stato pianificato?

