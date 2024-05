Quali serie turche si possono vedere su Mediaset Infinity

Endless Love, serie turca in streaming su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity si possono vedere in streaming numerose serie turche in italiano: dai grandi successi di Canale 5, con titoli come Terra amara e Endless Love, a storie in esclusiva come Interrupted ed Everywhere I go. Ecco il catalogo completo delle serie TV prodotte in Turchia disponibili su Mediaset Infinity.

Serie turche su Mediaset Infinity: i thriller romantici

Tutte le puntate di Terra amara sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity si può trovare Terra amara, che è riuscita a conquistare il pubblico dei telespettatori sin dal suo debutto su Canale 5 nell'estate 2022. La serie ha come protagonista Zuleyha, una donna che combatte per l'amore in un mondo ostile. Ambientata nella Turchia degli anni Settanta, l'amore è solo uno degli ingredienti di successo di questa dizi: la serie è anche ricca di colpi di scena, minacce, uccisioni, indagini e misteri. Si possono rivedere tutte le puntate di Terra amara in italiano su Mediaset Infinity.

Per gli appassionati delle storie d'amore condite da molte scene d'azione, è possibile vedere tutta la serie Endless Love. La dizi racconta tutti gli ostacoli che devono affrontare Kemal e Nihan per poter vivere liberamente i loro sentimenti: riusciranno a coronare il loro sogno d'amore? Per scoprirlo, basta vedere Endless Love in streaming.

Tutte le puntate di Brave and Beautiful si possono vedere su Mediaset Infinity. La serie, di genere romance drama thriller, ha per protagonisti Cesur e Suhan, rivali di famiglia ma legati da un amore inscalfibile.

Kivanç Tatlitug, l'interprete di Cesur, è anche il protagonista de La ragazza e l'ufficiale, consigliato per gli amanti delle storie d'amore ambientate in epoche storiche passate. L'amore tra l'ufficiale Kurt e la nobile Sura è ostacolato dalle loro famiglie e dallo scoppio della prima guerra mondiale.

Un altro thriller è Interrupted - L'amore incompiuto, che si può vedere in streaming gratis sia in italiano che in turco, con la possibilità di abilitare i sottotitoli in italiano. La trama ruota attorno alla storia d'amore tra Ozan e Elif, interrotta dalla morte di lui. Ozan, però, si risveglia nel corpo di Kadir: riuscirà a conquistare la fiducia di Elif e a scoprire chi lo ha ucciso?

Serie turche su Mediaset Infinity: tutte le commedie romantiche

Everywhere I go è in streaming su Mediaset Infinity

Se invece volete sognare con storie d'amore da favola, su Mediaset Infinity si può trovare Everywhere I go - Coincidenze d'amore. Tutte le puntate sono disponibili in italiano e in turco. Demir è il rigido capo di Selin, ma i due sono costretti a dover condividere la casa.

Aybuke Pusat è anche la protagonista, insieme a Özge Gürel, di Dreams and realities - La forza dei sogni, la storia di cinque amiche la cui vita cambia quando una di loro viene uccisa: chi è l'assassino?

In Love is in the Air, invece, Eda e Serkan, interpretati da Hande Erçel e Kerem Bürsin, sembrano agli antipodi, ma l'attrazione tra i due protagonisti è inevitabile. La serie strizza l'occhio anche al Belpaese: nella puntata 35, infatti, Eda parte per l'Italia.

Su Mediaset Infinity ci sono anche tutte le puntate, in italiano e in turco, di My home my destiny, con protagonista Demet Özdemir. La serie, il cui titolo in italiano significa "La mia casa il mio destino", è tratta da una storia vera e racconta di Zeynep, una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre.

Le serie turche di Can Yaman su Mediaset Infinity

Can Yaman, l'attore turco più amato e seguito in Italia, è il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una serie di genere comico composta da 80 episodi. Qui interpreta Ferit, un ricco uomo d'affari, che assume Nazli, interpretata da Özge Gürel, come cuoca personale. Tutte le puntate di Bitter Sweet si possono vedere in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ritroviamo la coppia formata da Özge Gürel e Can Yaman anche in Mr Wrong - Lezioni d'amore, commedia romantica di 36 puntate che è possibile guardare in streaming su Mediaset Infinity. Ezgi ha perso le speranze di poter incontrare l'uomo dei suoi sogni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato. Ma il suo vicino di casa è Özgür, un donnaiolo che non crede nell'amore. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui le impartirà vere e proprie lezioni di seduzione.

Le nuove serie turche su Mediaset Infinity

Il successo delle serie turche continua con le ultime novità del catalogo di Mediaset Infinity: Murat Unalmis (Demir in Terra amara), è il protagonista de La rosa della vendetta, in onda su Canale 5 nell'estate del 2024. Gulcemal e Gulendam vogliono vendicarsi per l'abbandono della loro madre, che quando erano piccoli ha scelto di fuggire con un altro uomo.

Nell'estate 2024 inizia anche un'altra nuova serie turca su Canale 5: Segreti di famiglia, che vede tra i protagonisti Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu in Endless Love). La vita del procuratore Ilgaz Kaya si intreccia con quella dell'avvocata Ceylin Erguvan. Dopo la messa in onda televisiva, gli episodi sono disponibili in streaming anche su Mediaset Infinity.

Kerem Bürsin (Serkan in Love is in the Air) è protagonista, insieme a Hafsanur Sancaktutan, di If You Love. Ates è cresciuto in collegio dopo la morte della madre, mentre Leyla non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine. Le loro vite sono destinate ad incrociarsi. La serie, disponibile in esclusiva solo in streaming, si può vedere sia in italiano che in lingua originale.

