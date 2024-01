Da Mr Wrong a Bitter Sweet fino all'ultimo titolo Dreams and Realities, ecco tutte le serie tv con protagonista Özge Gürel che si possono vedere gratis su Mediaset Infinity

Alcune delle serie turche più amate dal pubblico italiano hanno un elemento in comune: l'attrice turca Özge Gürel.

Özge Gürel è riuscita a conquistare notorietà in tutto il mondo grazie ad alcuni ruoli in serie tv di grande successo. Da Nazli nella serie Bitter Sweet a Ezgi in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, l'attrice ha fatto emozionare il pubblico italiano con i suoi personaggi.

Nel video qui sopra, scopriamo tutte le serie con protagonista Özge Gürel disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dove vedere Bitter Sweet in streaming gratis

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è una serie di genere comico composta da 80 episodi. Can Yaman è il protagonista maschile della serie. Tutte le puntate di Bitter Sweet sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infnity.

Özge Gürel è Nazli, una giovane ed ambiziosa cuoca che sogna di diventare chef. La sua vita si intreccia con quella del ricco e affascinante Ferit, che assume Nazli come cuoca personale.

Can Yaman e Özge Gürel in Mr-Wrong

Dove vedere Mr Wrong in streaming gratis

La coppia formata da e Özge Gürel e Can Yaman torna a lavorare insieme in Mr Wrong - Lezioni d'amore, rom-com di 36 puntate interamente disponibile in streaming su Mediaset Infnity.

Al centro della storia, Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare l'uomo dei suoi sogni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato.

Özgür, vicino di casa di Ezgi, è un donnaiolo e non crede nell'amore. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui le impartirà vere e proprie lezioni di seduzione.

Özge Gürel è Dicle in Dreams and Realities

Dove vedere Dreams and Realities in streaming gratis

Dreams and Realities è uno degli ultimi lavori di Özge Gürel ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Quattro giovani donne, quattro sogni da realizzare. Donne ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul.

Özge Gürel interpreta Dicle, un'aspirante scrittrice che sogna di lavorare nel giornalismo e scrivere un libro. A un colloquio di lavoro, incontra l'affascinante Sergen, conosciuto poco prima in un negozio. La vita di Dicle e delle sue amiche cambierà dopo una morte improvvisa.

Özge Gürel: chi è, anni, marito, carriera

Nata il 5 febbraio 1987 a Istanbul, Özge Gürel, 36 anni, è un'attrice, cantante e modella turca.

Il suo primo ruolo di successo internazionale è stato quello di ruolo di Öykü Acar nella serie Cherry Season - La stagione del cuore.

Proprio il set di Cherry Season ha fatto incontrare per la prima volta gli attori Serkan Cayoglu e Özge Gürel nel 2014.

Il 14 luglio 2022 Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati in Germania, dove vive la famiglia dell'attore. A un mese di distanza, la coppia ha deciso di celebrare il loro matrimonio anche in Italia, a Verona.

