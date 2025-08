Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 28 luglio all'1 agosto su Canale 5, Sirin attua uno dei sui piani per far tornare a casa Enver. Hatice scopre l'ennesima bugia di Sirin e ha un duro scontro con la figlia.

Nel mentre, Sarp continua a pensare a Bahar e ai bambini.

Dopo il litigio con Sirin, Hatice va da Bahar per stare un po' con lei e i nipoti. Arif, Bahar e i bambini vanno a fare un picnic con Enver, Ceyda e Yeliz. Dopo aver fato le analisi, Sirin minaccia di non fare il trapianto di midollo per Bahar. Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE