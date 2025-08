Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni al finale della prima stagione

I momenti più importanti dell'ultimo episodio della prima stagione della serie turca Forbidden Fruit andato in onda l'1 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel ultimo episodio della prima stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 1 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz interrompe l'evento per il lancio del nuovo brand di moda di Ender.

Zeynep saluta la sorella prima di partire per l'America insieme al suo capo, Cem.

Decisa a vendicarsi, Ender presenta ad Halit una testimone, per smascherare tutte le bugie di Yildiz.

Intanto, Alihan si precipita in aeroporto per fermare la partenza di Zeynep.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

