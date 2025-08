Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda l'1 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda venerdì 1 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tahir (Engin Akyurek) in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah: la trama dell'1 agosto

Kaan è fermo con l'auto sotto casa di Semiha, indeciso su come farle avere dei soldi come risarcimento per la morte di suo figlio, Alperen.

Nel frattempo, arriva Gonul, che lo riconosce e lo convince a salire per porgere le condoglianze a Semiha. Il ragazzo cerca di mantenere la calma, ma vedendo la madre di Alperen così sconvolta, scappa via.

Vera, preoccupata per suo figlio, lo fa seguire e cerca di convincere Ali Galip a fare qualcosa per il ragazzo.

Mehmet e Ilyas, convinti di aver finalmente trovato la donna delle pulizie, fermano Sepideh.

Farah, invece, viene portata in una sorta di ospedale improvvisato dove trova diversi uomini di Tahir feriti gravemente. Tahir le dice che deve salvare i suoi uomini. Farah si mette al lavoro e riesce a curare tutti i feriti. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

