La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 1 agosto

La forza di una donna: la trama dell'1 agosto

I genitori di Bersan non riescono a contattare la figlia e decidono di chiamare Ceyda, che a sua volta si rivolge ad Arif per ricevere aiuto. L'uomo si reca a casa di Bersan per accertarsi che stia bene, ma quando esce dal portone del suo palazzo, Bahar lo nota e si agita. Hikmet sorprende Ceyda con un bel gesto, ma la mette nella situazione di non poter più lavorare.

Quando Bahar apprende che Enver era a conoscenza della relazione tra Sirin e Sarp e l'ha tenuta segreta per tutto questo tempo, va in crisi nervosa e litiga animatamente con lui.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15.

