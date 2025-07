Ecco cosa accadrà dal 28 luglio all'1 agosto negli episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 28 luglio all'1 agosto

Ozgur dichiara a Cinar che Serdar è morto e rivuole indietro la sua pistola. Ayten va da Osman per medicarlo. Poco dopo entra Ceylin e vede che è ferito. Osman mente e le dice che gli ha sparato Cetin.

In un flashback, si vede Cinar che punta la pistola alla testa di Serdar, poi Parla aggredisce Serdar e lui ne approfitta per rubare la pistola a Cinar, ma Gul lo colpisce alla nuca con una pala.

Ilgaz ed Eren, avendo capito che Mustafa mente e che non è stato lui a uccidere Serdar, gli chiedono di mostrare loro la scena del crimine.

Mustafa è in carcere, ma Eren gli dice che la sua bugia è stata smascherata e che hanno il vero colpevole. Cinar è molto preoccupato per come si sta evolvendo la situazione e ne parla con il nonno.

Pars è preoccupato per questa crescente tensione tra Ceylin e Derya, e ne parla con Ilgaz.

Eren, durante un pranzo con Tugce, le fa alcune domande per verificare se abbia detto la verità riguardo alla morte di Serdar.

Ilgaz prepara la cena di anniversario per Ceylin. Emerge la notizia della relazione tra Pars e Derya. Pars, per impedire che a Derya venga chiesto di andarsene, comunica a Ilgaz e Eren che chiederà il trasferimento.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE