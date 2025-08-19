Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 19 agosto

Hatice non riesce a parlare con Sirin come chiestole da Jale perché le due hanno un'accesa lite. Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a cercare l'abito da sposa per Ceyda, per memorizzarlo e cucirlo personalmente. Levent riesce a far consegnare a Sarp una busta contenente una sua foto.

Hatice invita Levent a cena come strategia per convincere Sirin ad acconsentire alla donazione di midollo alla sorella malata, Bahar. Per la sorpresa di tutti, Sirin accetta. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

