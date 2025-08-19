Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
19 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 19 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 19 agosto

Sirin in una scena de La forza di una donna

Hatice non riesce a parlare con Sirin come chiestole da Jale perché le due hanno un'accesa lite. Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a cercare l'abito da sposa per Ceyda, per memorizzarlo e cucirlo personalmente. Levent riesce a far consegnare a Sarp una busta contenente una sua foto.

Hatice invita Levent a cena come strategia per convincere Sirin ad acconsentire alla donazione di midollo alla sorella malata, Bahar. Per la sorpresa di tutti, Sirin accetta. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5

Forbidden Fruit 2, il riassunto del 19 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto del 19 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 19 agosto su Canale 5

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 19 agosto su Canale 5

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 agosto in streaming

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity

Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate

beauty

Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate

In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori

In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity