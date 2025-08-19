Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
19 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 19 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 19 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 19 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender vuole far licenziare l'autista di Erim e far assumere Kemal al suo posto.

Alihan è geloso dell'intimità nata tra Cem e Zeynep.

Kemal viene assunto come autista da Halit ed entra in casa di Yildiz, ma i due non si incontrano. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

