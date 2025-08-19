Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 19 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 19 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 19 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender vuole far licenziare l'autista di Erim e far assumere Kemal al suo posto.
Alihan è geloso dell'intimità nata tra Cem e Zeynep.
Kemal viene assunto come autista da Halit ed entra in casa di Yildiz, ma i due non si incontrano. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5
SERIE TV
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity