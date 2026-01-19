Ai microfoni di Dentro la notizia , parla il procuratore Alberto Liguori: "Claudio Carlomagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. C'è una ricerca dell'arma del delitto , del movente e delle modalità del fatto. La genetica ci dice che potrebbe essere un'arma bianca".

Rispetto alle condizioni del corpo di Federica Torzullo, il procuratore aggiunge: "È stato un omicidio violento, non è facile riconoscere il corpo. C'è stato un intervento oltre all'arma bianca con l'utilizzo di un altro strumento. C'è stata cattiveria, è stata colpita al volto e ad altre parti del corpo".

Dal ritrovamento del corpo, Claudio Carlomagno è in stato di fermo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe scavato una buca con un mezzo di sua proprietà e avrebbe poi ricoperto il cadavere della moglie con terra, foglie e detriti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE