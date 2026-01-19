Federica Torzullo, il caso della donna trovata morta ad Anguillara dopo la scomparsa

Federica Torzullo era una donna di 41 anni residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, scomparsa misteriosamente la sera dell'8 gennaio.
Madre di un bambino di 10 anni, Federica sarebbe stata vista per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza mentre rientrava nella sua abitazione a bordo della sua auto intorno alle 23:30 dell'8 gennaio.
Dopo 10 giorni di ricerche e indagini, il tragico epilogo: il ritrovamento del cadavere della donna.
Il marito, Claudio Carlomagno, 45 anni, titolare di una ditta di scavi, fin dall'inizio delle indagini è risultato essere l'unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.
Claudio avrebbe dichiarato che la moglie era uscita di casa la mattina del 9 gennaio per andare al lavoro alle poste di Fiumicino. Le telecamere poste nell'unica via d'accesso alla loro abitazione, una strada senza uscita, non avrebbero però mai ripreso la donna mentre usciva.
L'uomo avrebbe dichiarato di essere uscito alle 7 per andare al lavoro, ma il GPS della sua auto e le testimonianze dei dipendenti indicherebbero che è arrivato in ditta con 45 minuti di ritardo rispetto all'usuale. Claudio si sarebbe giustificato dicendo di essersi fermato al bar.
Il GPS dell'assicurazione avrebbe poi rilevato un'uscita notturna dell'auto del marito dopo il rientro di Federica, un movimento che resta attualmente senza spiegazione.
Attraverso l'uso del luminol, i Carabinieri hanno poi trovato tracce di sangue all'interno dell'abitazione.
Federica e il marito sarebbero stati in fase di separazione. A Dentro la Notizia, la cugina di Claudio Carlomagno, Siria, ha raccontato: "Loro erano una coppia bellissima. Erano molto legati, almeno agli occhi degli altri era così".
Sulla presunta relazione della donna con un altro uomo, Siria spiega: "Che io sappia no. I parenti di lei sapevano della separazione in atto", conclude la donna.
La cugina non crede a un allontanamento volontario di Federica: "L’allontanamento mi sembra strano. Lei era molto presa dal lavoro, loro partivano molto spesso. È molto strano che lei si possa essere allontanata senza il figlio", aggiunge Siria.
Il programma di Gianluigi Nuzzi ha intervistato anche un amico della coppia, che ha dichiarato: "Voci di paese dicevano che si stava separando da Federica. Mai visti litigare in pubblico, persone solari, lei sempre sorridente, spero vivamente che ritorni, che sia un allontanamento solo di qualche giorno".
Nelle prime ore di domenica 18 gennaio è stato trovato il corpo di una donna, seppellito in un terreno a pochi passi dalla ditta di proprietà del marito di Federica Torzullo. La conferma che si trattava del cadavere della donna scomparsa è arrivata nel pomeriggio, dopo essere stata identificata dagli indumenti che indossava.
Dal ritrovamento del corpo, Claudio Carlomagno è in stato di fermo. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe scavato una buca con un mezzo di sua proprietà e avrebbe poi ricoperto il cadavere della moglie con terra, foglie e detriti. Dal terreno riaffiorava una mano di Federica, che ha attirato l'attenzione degli inquirenti.
Al momento, non è stata ancora trovata l'arma del delitto.