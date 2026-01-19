Federica Torzullo, il caso della donna trovata morta ad Anguillara dopo la scomparsa

L'uomo avrebbe dichiarato di essere uscito alle 7 per andare al lavoro, ma il GPS della sua auto e le testimonianze dei dipendenti indicherebbero che è arrivato in ditta con 45 minuti di ritardo rispetto all'usuale. Claudio si sarebbe giustificato dicendo di essersi fermato al bar.

Claudio avrebbe dichiarato che la moglie era uscita di casa la mattina del 9 gennaio per andare al lavoro alle poste di Fiumicino. Le telecamere poste nell'unica via d'accesso alla loro abitazione, una strada senza uscita, non avrebbero però mai ripreso la donna mentre usciva .

Il marito, Claudio Carlomagno , 45 anni, titolare di una ditta di scavi, fin dall'inizio delle indagini è risultato essere l' unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere .

Federica e il marito sarebbero stati in fase di separazione. A Dentro la Notizia, la cugina di Claudio Carlomagno, Siria, ha raccontato: "Loro erano una coppia bellissima. Erano molto legati, almeno agli occhi degli altri era così".

Sulla presunta relazione della donna con un altro uomo, Siria spiega: "Che io sappia no. I parenti di lei sapevano della separazione in atto", conclude la donna.

La cugina non crede a un allontanamento volontario di Federica: "L’allontanamento mi sembra strano. Lei era molto presa dal lavoro, loro partivano molto spesso. È molto strano che lei si possa essere allontanata senza il figlio", aggiunge Siria.

Il programma di Gianluigi Nuzzi ha intervistato anche un amico della coppia, che ha dichiarato: "Voci di paese dicevano che si stava separando da Federica. Mai visti litigare in pubblico, persone solari, lei sempre sorridente, spero vivamente che ritorni, che sia un allontanamento solo di qualche giorno".

Federica Torzullo, il ritrovamento del corpo