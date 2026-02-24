DOSSIER 24 febbraio 2026

Dalla sparatoria nel quartiere di Milano alle indagini su Carmelo Cinturrino: tutto quello che sappiamo sul caso del poliziotto di Rogoredo

Caso Rogoredo, chi è il poliziotto Carmelo Cinturrino e cosa è successo

Il ventottenne Abderrahim Mansouri, conosciuto come "Zack", è stato ucciso il 26 gennaio per mano dell'agente di polizia Carmelo Cinturrino durante un’operazione antidroga avvenuta nel "boschetto" vicino alla stazione di Rogoredo, a Milano. Il poliziotto sarebbe ora sotto indagine per omicidio volontario. Sebbene Cinturrino avesse inizialmente parlato di legittima difesa sostenendo di essere stato minacciato con un'arma, le prove scientifiche e il ritrovamento del suo DNA su una pistola giocattolo suggerirebbero la messinscena di un falso conflitto a fuoco per coprire l'uccisione di un uomo disarmato. Chi è Carmelo Cinturrino

Carmelo Cinturrino è un assistente capo della Polizia di Stato di 41 anni, originario di Messina, in servizio a Milano da sedici anni presso il commissariato di via Mecenate. Le indagini, però, avrebbero fatto emergere che Cinturrino sarebbe conosciuto dagli spacciatori con lo pseudonimo di "Luca". L'agente di Milano viveva nel quartiere Corvetto con la compagna, custode di uno stabile dove, secondo alcuni testimoni, il viavai di pusher e tossicodipendenti era continuo e indisturbato, poiché, si sospetta, il poliziotto avrebbe chiuso gli occhi sui traffici in cambio del pagamento di un "pizzo". Cosa è successo a Rogoredo La sparatoria di Rogoredo è avvenuta nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, durante un’operazione antidroga nel cosiddetto "boschetto della droga". Secondo la prima ricostruzione fornita da Cinturrino, lui e un collega stavano effettuando un controllo quando si sono avvicinati due uomini. Uno di questi, Abderrahim Mansouri, conosciuto come "Zack", avrebbe estratto una pistola puntandola contro gli agenti. Il poliziotto gli avrebbe sparato, uccidendolo. I successivi rilievi tecnici, però, indicherebbero che Mansouri sarebbe stato disarmato al momento dello sparo. Inoltre, sarebbero trascorsi 23 minuti prima che l’agente decidesse di chiamare il 118. Sparatoria Rogoredo, perché il poliziotto è indagato

Carmelo Cinturrino è stato indagato e successivamente fermato con l'accusa di omicidio volontario. Gli inquirenti riterrebbero che l'agente abbia sparato volontariamente all'uomo. Cinturrino avrebbe inoltre ordinato a un collega più giovane di recuperare dal suo zaino una replica di una Beretta 92 per piazzarla accanto al corpo e simulare la legittima difesa. Sulla pistola giocattolo non sarebbero state trovate impronte del pusher di Rogoredo, ma sarebbero emerse tracce biologiche e il DNA del poliziotto. Secondo alcune testimonianze, inoltre, pare che Mansouri fosse costretto a consegnare all'agente cinque grammi di cocaina e 200 euro al giorno, e che avesse intenzione di denunciarlo poco prima di essere ucciso. Nell'inchiesta sarebbero coinvolti anche quattro colleghi di Cinturrino, indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Il quartiere Rogoredo e il contesto