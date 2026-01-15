Federica Torzullo, parla un testimone: "Ho visto il marito il giorno della scomparsa"

A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Federica Torzullo, la donna di 42 anni scomparsa nel nulla la sera dell'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Nel giorno in cui si viene a sapere che le forze dell'ordine hanno trovato delle tracce di sangue nella casa del marito, Claudio Carlomagno, la trasmissione di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi manda in onda un'intervista esclusiva.

Un testimone, amico della coppia, sostiene di aver visto il marito di Federica Torzullo - indagato per omicidio - il giorno della scomparsa della donna: "Claudio l'ho visto venerdì, intorno alle 14.15, stava al deposito dove ha il rimessaggio dei mezzi edili. Stava lavando il cassone del camion con il tubo dell'acqua. Il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando".

L'amico di Claudio Carlomagno continua la sua testimonianza: "Di solito il cassone si pulisce dai detriti quando si cambia materiale, per non mischiare le cose. Io ho visto Claudio che stava lavando il camion, l'ho salutato col braccio, tutto lì. Voci di paese dicevano che si stava separando da Federica. Mai visti litigare in pubblico, persone solari, lei sempre sorridente, spero vivamente che ritorni, che sia un allontanamento solo di qualche giorno".