LA PUNTATA28 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 28 febbraio in streaming

La puntata del 28 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 28 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 28 febbraio

Efe in una scena di Segreti di famiglia 3Efe in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren è deciso a trovare autonomamente i responsabili dell’aggressione di sua figlia.

Intanto, l'infermiere Kartal fugge dall’ospedale con una scusa dopo aver capito che Tugce lo ha riconosciuto dalla voce.

Il procuratore capo informa Iclal che Efe sta conducendo delle indagini non ufficiali sul caso di Tugce.

