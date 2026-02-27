La puntata integrale del 28 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren è deciso a trovare autonomamente i responsabili dell’aggressione di sua figlia.
Intanto, l'infermiere Kartal fugge dall’ospedale con una scusa dopo aver capito che Tugce lo ha riconosciuto dalla voce.
Il procuratore capo informa Iclal che Efe sta conducendo delle indagini non ufficiali sul caso di Tugce.