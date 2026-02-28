Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Kerim riconosce Gulsima da una voglia sul palmo della sua mano.
Farah incontra sua madre dopo dieci anni di lontananza. Behnam si allontana dall'ospedale portando con sé Kerim.
Farah contatta Akbar per farsi aiutare a trovare il nascondiglio di Behnam.
Behnam raduna tutti i nemici di Tahir per ucciderlo.
Orhan si consegna a Mehmet. Tahir cade in una trappola di Behnam e viene inseguito dai suoi uomini.
Yilmaz, il sicario ingaggiato da Behnam, è in realtà un vecchio amico di Tahir. Kerim viene finalmente liberato da Behnam.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 27 febbraio su Canale 5.