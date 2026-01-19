Addio a Valentino . Il noto stilista italiano, icona della moda, è scomparso all'età di 93 anni. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la sua Fondazione.

La carriera di Valentino

Valentino Clemente Ludovico Garavani, conosciuto come Valentino, è nato l'11 maggio del 1932 a Voghera in provincia di Pavia. La sua passione per la moda e la sua sensibilità per l'estetica lo hanno portato a studiare moda a Parigi. Dopo un periodo come apprendista all'atelier di Jean Dessès e Guy Laroche, ha fatto ritorno in Italia. Nel 1959 a Roma, in via Condotti, ha aperto la prima sartoria con il suo nome ed è stato fondamentale in questa fase della carriera di Valentino l’ingresso nella società del compagno Giancarlo Giammetti, studente di architettura.

Solo qualche anno più tardi Valentino ha debuttato sulla passerella di palazzo Pitti affermandosi in poco tempo nell'ambito dell'alta moda internazionale. La "V" del suo marchio è stata inserita su tessuti e accessori. E negli anni Settanta e Ottanta è stato il primo designer italiano a lanciare collezioni di prêt-à-porter da donna e da uomo.

Nel 1998 Valentino ha ceduto il marchio alla Holding di partecipazioni, continuando a essere il direttore artistico. Nel 2002 il marchio Valentino è stato acquistato dal gruppo Marzotto e dopo 45 anni di successo, Valentino ha concluso la sua carriera di artista di alta moda nel 2008, con la sfilata al Museo Rodin di Parigi.

Il Rosso Valentino

Valentino non è stato un semplice stilista, ma un visionario e questa innata sensibilità per la bellezza lo ha portato alla creazione del Rosso Valentino, una particolare sfumatura del colore rosso usata per alcuni dei suoi abiti. L'ispirazione di questa tonalità di rosso che si colloca tra il carminio, il porpora e il rosso cadmio tendente all'arancione ma che non diventa mai arancione, venne allo stilista durante un viaggio in Spagna.

Valentino, da grande appassionato di arte, si trovava al teatro di Barcellona per assistere a un'opera lirica. A colpire la sua attenzione è stata una donna che indossava un abito elegante di velluto rosso.

L'arte di Valentino in televisione

Per Valentino un abito non è mai stato solo un capo da indossare, ma l'espressione di emozioni. Per questo uno dei momenti più importanti della sua carriera è stato vedere Julia Roberts ritirare l'Oscar come Migliore Attrice per la sua interpretazione nel film Erin Brockovich, indossando un vestito Valentino, un lungo abito nero con dettagli bianchi. Lo stilista a proposito di questo evento ha detto: "Quando ha vinto l'Oscar Julia Roberts, io stavo seguendo l’evento in televisione e mi sentii davvero entusiasta del fatto che stesse indossando un mio abito".

Gli abiti di Valentino sono arrivati in televisione grazie ad eventi importanti e il marchio continua a rimanere sotto ai riflettori attraverso una partnership con Netflix e HBO Max per inserire capi emblematici delle collezioni di prêt-à-porter e Haute Couture in scene importanti di And Just like That, Emily in Paris e Don’t Look Up.