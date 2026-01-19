La puntata integrale del 20 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Yekta e Osman cercano di aiutare Ilgaz a rintracciare Kadir dandogli le poche indicazioni che hanno a disposizione.
Cinar è distrutto dal dolore per la perdita del padre e per il senso di colpa e cerca conforto nel fratello.