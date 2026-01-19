Catalogo
LA PUNTATA20 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 20 gennaio in streaming

La puntata del 20 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 20 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 20 gennaio

Cinar in una scena di Segreti di famiglia 3Cinar in una scena di Segreti di famiglia 3

Yekta e Osman cercano di aiutare Ilgaz a rintracciare Kadir dandogli le poche indicazioni che hanno a disposizione.

Cinar è distrutto dal dolore per la perdita del padre e per il senso di colpa e cerca conforto nel fratello.

