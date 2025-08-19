Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
19 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Alihan (Onur Tuna) in una scena di Forbidden Fruit
Alihan (Onur Tuna) in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 agosto

Alihan è geloso dell'intimità che si è creata tra Cem e Zeynep. Per scoprire i dettagli sul loro rapporto, invita Cem a cenare insieme.

Ender decide di far licenziare l'autista di Erim per far assumere al suo posto Kemal, mettendo in atto il suo piano con l'aiuto di Caner.

Yildiz si trova in difficoltà perché vorrebbe interrompere l'accordo con Yesim, la proprietaria della boutique, ma lei le chiede di rispettarlo per almeno altri sei mesi.

Yildiz si confida con Defne che decide di aiutarla. Halit, guardando l'estratto conto, si accorge delle ingenti spese e le intima di smettere di fare acquisti.

Kemal inizia un periodo di prova come nuovo autista di Erim e riesce ad entrare a casa Argun. Yildiz è in casa, ma i due non si incontrano.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 19 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 19 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5

Forbidden Fruit 2, il riassunto del 19 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto del 19 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 19 agosto su Canale 5

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 19 agosto su Canale 5

Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate

beauty

Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate

In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori

In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity