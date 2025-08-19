Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Alihan (Onur Tuna) in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 agosto

Alihan è geloso dell'intimità che si è creata tra Cem e Zeynep. Per scoprire i dettagli sul loro rapporto, invita Cem a cenare insieme.

Ender decide di far licenziare l'autista di Erim per far assumere al suo posto Kemal, mettendo in atto il suo piano con l'aiuto di Caner.

Yildiz si trova in difficoltà perché vorrebbe interrompere l'accordo con Yesim, la proprietaria della boutique, ma lei le chiede di rispettarlo per almeno altri sei mesi.

Yildiz si confida con Defne che decide di aiutarla. Halit, guardando l'estratto conto, si accorge delle ingenti spese e le intima di smettere di fare acquisti.

Kemal inizia un periodo di prova come nuovo autista di Erim e riesce ad entrare a casa Argun. Yildiz è in casa, ma i due non si incontrano.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

