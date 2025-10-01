"Io mangio sempre con cipolla e aglio perché noi li mettiamo sempre in qualsiasi cibo. Vado matta per aglio e cipolla e per il soffritto. Senza soffritto il sugo non lo mangio", racconta Giulia Soponariu in cucina.

Il cibo è un argomento che può portare facilmente a una discussione, come è avvenuto tra Grazia Kendi e Giulia Soponariu .

Nei primi giorni nella Casa del Grande Fratello , i concorrenti iniziano a conoscersi e anche da piccole abitudini scaturiscono incomprensioni e battibecchi .

Giulia Soponariu e Grazia Kendi al Grande Fratello

Poco prima, Grazia Kendi aveva raccontato che non ama la cipolla nei piatti e, per questo motivo, percepisce quelle frasi come delle critiche velate: "La potete mettere la cipolla. La mangio lo stesso, mangio anche i divani, basta che non vi sento più. Non dobbiamo fare divisioni, mi hanno insegnato ad adattarmi. Ho detto che la cipolla non la prediligo, ma posso mangiare anche con la cipolla".

"Mettetela, non è che non dovete metterla per un persona", ribadisce Grazia a Giulia mentre torna in cucina.

"Stavamo parlando di me e dei miei genitori che sono rumeni e mettono la cipolla ovunque", chiarisce la modella. Anche Grazia cerca di abbassare i toni, ma ci tiene a chiarire il punto: "È mezzora che state parlando della stessa cosa. Ho già detto che mi adatto. Ma stiamo litigando per una cipolla?".

