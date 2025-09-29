Giulia Soponariu entra nella Casa del Grande Fratello
Giulia Soponariu, 19 anni, studentessa di Economia e Statistica e modella, entra nella Casa del Grande Fratello 2025
Un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2025: a varcare la porta rossa è Giulia Soponariu, una ragazza di 19 anni, studentessa di Economia e Statistica all’Università di Torino.
Sin dall’età di 14 anni lavora anche come modella, qualità che risalta con la sua altezza di 1,83 metri.
Vive a Carignano, in provincia di Torino, in una famiglia numerosa composta da otto persone. Ha un legame speciale con la sorellina Sofia, di soli 7 anni, con cui condivide momenti teneri e pieni di affetto.
Il suo carattere è estroverso e solare: ama far ridere gli altri e non si prende troppo sul serio, tanto che i suoi fratelli l’hanno soprannominata affettuosamente "cringiona".
Poco prima di varcare la porta rossa, Giulia si rivolge alla conduttrice Simona Ventura: "Ti stimo da morire Simo!" Giulia, infatti, sogna un giorno di diventare conduttrice televisiva, e questa esperienza al Grande Fratello potrebbe rappresentare per lei il primo passo verso quel futuro.
