ANTICIPAZIONI11 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 12 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 12 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Tono e Padre Samuel in una scena de La PromessaTono e Padre Samuel in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 12 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 gennaio

Nella puntata di lunedì 12 gennaio, Maria si riprende con fatica dallo svenimento, assistita da Vera e Teresa. Candela rivela a Lope di aver visto il figlio di Simona al rifugio.

Manuel è disperato e tratta male Curro, anche quando lui cerca di consolarlo. Simona accusa Petra di aver provocato il malore di Maria, ma Teresa sembra stranamente prendere le difese della governante.

