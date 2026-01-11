Scopriamo cosa succederà lunedì 12 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 12 gennaio, Maria si riprende con fatica dallo svenimento, assistita da Vera e Teresa. Candela rivela a Lope di aver visto il figlio di Simona al rifugio.
Manuel è disperato e tratta male Curro, anche quando lui cerca di consolarlo. Simona accusa Petra di aver provocato il malore di Maria, ma Teresa sembra stranamente prendere le difese della governante.