Giuseppe Giofré: "Mia mamma ha sempre creduto in me, nascondeva i soldi per pagarmi gli stage"

Giuseppe Giofré parla a Verissimo del suo legame speciale con sua mamma Rossella, rivelando che è stata la prima a credere nel suo talento. "Quando ero piccolo, mio padre non era così entusiasta del fatto che volessi ballare, invece mia mamma mi ha sempre incoraggiato. Nascondeva i soldi sotto al cuscino per pagarmi gli stage", racconta il ballerino, 33 anni.



Rossella aggiunge: "Lui ballava già nella mia pancia ed è nato ballando. Ho sempre creduto in lui. Lo accompagnavo a danza, lo seguivo. Guardavamo Amici insieme e lui mi diceva: 'Mamma, vedrai che io parteciperò e vincerò'. Io non lo credevo possibile, non avendo contatti e conoscenze. Invece è andato a Roma, era stato il suo primo viaggio da solo, ha partecipato ad Amici e ha vinto".

Rossella rivela anche un aneddoto legato alla partenza del figlio a Los Angeles: "Quando ha deciso di partire a 18 anni è stato un colpo. L'ho assecondato perché era il suo sogno. Quando l'abbiamo accompagnato all'aeroporto, in quell'occasione mi hanno fatto una multa e io piangevo così tanto che il vigile la stracciò. Io tra le lacrime non riuscivo a dirgli che non stavo piangendo per la multa, ma perché mio figlio 18enne era appena partito per gli Stati Uniti".