Claudia Gerini: "Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa"

Claudia Gerini rivela a Verissimo di essere in pausa di riflessione con il suo compagno. "Mi è stato chiesto di prenderci una pausa", afferma l'attrice, 54 anni, che spiega: "È successo che ci sono state delle piccole incomprensioni, che si erano risolte, ma non è stata una risoluzione solida perché poi si sono ripresentate. Mi è stato chiesto un po' di spazio, che ho concesso perché serve anche a me".



Claudia Gerini crede nell'utilità delle pause di riflessione in un rapporto: "Credo che siano terapeutiche. Se c'è - come penso nel nostro caso - la solidità e l'amore, le cose si mettono a posto. Se invece non fosse così, vediamo". Per quanto riguarda la sua relazione, l'attrice aggiunge: "Ci siamo resi conto che alcune criticità si sono ripresentate più volte. Allora per venirne a capo bisogna avere un po' di spazio per respirare e per capire alcune cose. È un sentimento vivo che ha bisogno di una piccola sospensione".